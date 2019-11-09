高雄站台 卓榮泰喊選戰4大戰略嗆韓流將不再

（中央社記者程啟峰高雄9日電）民進黨主席卓榮泰今晚南下高雄為黨籍立委許智傑站台喊出選戰4大戰略；助講更砲轟「韓流」現象，告訴支持者「現在沒有，以後也應該不會有，因為現在就要打敗他」。

針對國民黨總統參選人韓國瑜嘲諷「民進黨的選舉策略有幾根毛都可以看的出來」，卓榮泰也喊出民進黨這次選戰4大戰略，「守住北台灣，國會就過關」、「守住南台灣，就能守住大台灣」、「贏得中部，對不會輸給中國」、「看好花東，翻轉就會成功」。

卓榮泰晚間登台助講火力全開，砲轟「韓流」現象，並問在場民眾「鳳山還有韓流嗎？」他告訴台下支持者，現在沒有，以後也應該不會有，因為現在就要打敗他，明年就沒有了。他批評高雄市長韓國瑜去年用選票「騙了我們」，呼籲支持者要用選票貼住「黑白講」人的嘴。

行政院副院長陳其邁隨後上台也砲打韓國瑜，他問支持者「你相信剛出國就進入香港中聯辦的人嗎？」陳其邁說，身為高雄人他感到很驕傲，呼籲支持者一起贏回高雄的榮耀。

前行政院長賴清德上台助講特別向同台助選的前總統陳水扁的兒子陳致中致謝，感謝陳水扁在總統任內全力配合時任立委的許智傑爭取設立衛武營國家藝術文化中心，鳳山今天才有衛武營。賴清德並肯定總統蔡英文的政績，他強調，台灣就是台灣，蔡總統守護台灣，絕不接受一國兩制。

在第7選區（鳳山區）尋求連任的許智傑，曾任鳳山市長，總部成立晚會在鳳山區保泰路上舉行，現場估算湧進上萬人。賴清德、陳其邁、卓榮泰等綠營大咖助選員輪番站台，晚會尾聲由賴清德陪同許智傑大進場，掀起現場高潮。（編輯：葉俐緯）1081109