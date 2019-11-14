立委批香港城大校長郭位神隱 籲除中研院士資格

（中央社記者吳欣紜台北14日電）港警本週硬闖校園與示威者對峙，其中中研院院士、香港城市大學校長郭位因神隱遭批，立委今天質詢中研院副院長周美吟是否要除名郭位院士資格，周美吟表示，應由院士會議討論。

香港反送中事件延燒，警民衝突愈演愈烈，港人本週發動「三罷」（罷工、罷課、罷市），港警本週硬闖大學校園與示威者對峙，其中擁有中研院院士資格的台灣籍城大校長郭位因神隱遭批評，立法院教育及文化委員會今天處理中研院預算解凍案，多名立委質詢周美吟是否要將郭位除名。

民進黨立委蘇巧慧指出，郭位是台灣人，更是曾接受遴選的中研院院士，他是否適任校長由香港來評斷，但郭位常使用中研院院士名義在台灣各媒體上發表言論，中研院組織法規定，在學術界成績卓著的人有資格被選為院士，而院士在有權利、聲望之時，是否也應該負起相對社會責任。

蘇巧慧表示，中研院院士是許多學者一輩子最高榮譽，現在也沒有退場制度，但如果有引發社會觀感極度不佳情況發生時，以機制來說，中研院院士難道不應該有適當除名或退場機制嗎？

周美吟回應指出，院士是名譽職、終身職，是一個獎項而非真的職務，而在中研院工作的其他研究及行政技術人員，中研院院長廖俊智也已經設立重大目標，就是要善盡重要議題社會責任，中研院人員都會努力去做，至於除名機制，應該由院士會議討論。

民進黨立委張廖萬堅則質詢周美吟，香港發生反送中事件延燒至大學校園，香港城市大學校長來自台灣，是中研院院士，當校園被攻入校長卻神隱，「如果你是那名校長，你會神隱嗎」，要求周美吟對此事表態。

周美吟說，做一件工作須對那件工作負責，「我如果是校長，出任何問題我會好好處理」，中研院對這件事情非常憂心，也非常遺憾發生，如果有什麼事情做了之後，對學生有幫助，中研院都會願意去做。（編輯：張芷瑄）1081114