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傳游錫堃角逐立院龍頭 總統：決定權在黨團和立委

最新更新：2019/11/15 17:44

（中央社記者張榮祥台南15日電）前行政院長游錫堃列民進黨不分區立委安全名單第7名，外傳將角逐立院龍頭，總統蔡英文今天在台南市表示，最後決定權在黨團和立法院的立法委員。

民進黨中執會昨天通過不分區立委名單，蔡總統今天下午前往台南市東區南天府上香祭拜、接受媒體聯訪時表示，這個黨面臨不同意見，都有大小聲的情況，但昨天的討論很平和，大家各有不同的看法時，就要想方設法讓彼此想法拉近，至少不滿意但可以接受，大家坐下來好好談，談完後團結在一起，這是民進黨民主的傳統，如今已整隊完畢，一起往前走。

外傳前行政院長游錫堃列不分區名單，未來將角逐立法院龍頭。蔡總統表示，立法院長要經過選舉，民進黨立法院黨團將來也會決定支持院長人選是哪一位，黨中央主導這張名單時，或許有考應把一些資深的人放進去，但最後決定權還是在黨團和立法院的立法委員。

而國民黨日前公布的不分區立委名單引發外界熱議，蔡總統表示，國民黨這張名單引發的不止是內部意見爭執和對立，也讓社會大眾有一定的憂心，社會討論很多，她不需要再多說。

對於國民黨總統參選人韓國瑜公布房產，也要求蔡總統公布；蔡總統說，韓國瑜應該是沒有Google或查過，她20年來都有做財產申報，2015年也製表公布所有財產和申報情況，Google一下就看得到了。（編輯：謝雅竹）1081115

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