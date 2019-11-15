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謝龍介：大選後競選黨主席

最新更新：2019/11/15 22:55

（中央社記者張榮祥台南15日電）國民黨不分區立委名單調整，台南市議員謝龍介從第11名改第15名，謝龍介今天說，明年1月11日大選投票後，他就啟動競選黨主席，研擬修改黨章，讓當選總統的韓國瑜兼任黨主席。

謝龍介指出，他尊重黨中央的不分區排序過程，從整個排序可以看到重視地方區域性的平衡，台南市立委參選人也都選得很辛苦。

他表示，他在台南為國民黨披掛上陣打了3次立委選戰，這次被總統參選人韓國瑜推薦競逐不分區，本來排在第11名，如今排到第15名，很多人錯愕，但大家要向前看，黨是一體的，是一個家庭，大家都是兄弟姊妹。

他說，為了國家，也為了要讓韓國瑜順利施政，大家再怎麼不滿意，拿到選票就罵幾聲，但還是要投給國民黨，只有韓國瑜當選，國民黨國會過半，韓國瑜才不會跛腳。

謝龍介表示，他可以不當立委，也會為國民黨奮鬥，但若國會不過半，韓國瑜會很孤單，令不出總統府，中華民國要改變就很困難，未來民進黨一定會惡搞。

他說，他不分區排到第15名，代表黨對韓國瑜的選情有信心，黨認為一定會過半，他也會全力以赴。

謝龍介今晚也告訴中央社記者，明年1月11日大選投票後，他就啟動競選黨主席，若是當選，他將研擬修改黨章，讓當選總統的韓國瑜兼任黨主席，救黨救國。（編輯：唐聲揚）1081115

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