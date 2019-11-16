小英高雄競總成立造勢 是否宣布蔡賴配受關注

（中央社記者王淑芬高雄16日電）總統蔡英文高雄市競選總部今天下午成立，高雄競總主任委員委管碧玲預告將有歷史經典畫面，使得「蔡賴配」是否在這場造勢活動宣布成為關注的焦點。

蔡總統高雄競總設在高雄市議會後側，議會路、光華路口的土地開發區空地上，臨捷運鳳山西站，有便利的交通及寬敞的空間，適合大型造勢活動。

工作人員一早忙著場佈，現場也有不少民眾踏查場地，主辦單位擺放約5萬張椅子，造勢活動要展現「光復高雄，台灣要贏」的團結氣勢。

競選總部成立活動預計下午3時50分開始，總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌及副院長陳其邁等人都會出席，也將參訪特色沙灘辦公室「打狗辣客灘」、型農市集等。

管碧玲昨天預告造勢活動將有歷史經典畫面，她的宣示留下想像空間，外界關切蔡總統會和前行政院長賴清德同台之外，是否正式宣布「蔡賴配」。

民進黨高雄市黨部指出，高雄是六都第一個成立的競總，結合8立委提名人造勢，要營造「光復高雄，台灣要贏」的團結氣勢，除了場內5萬張椅子，周邊也設大型螢幕方便後到的民眾同步參與，呼籲大家用行動展現贏回高雄、捍衛台灣的決心。（編輯：謝雅竹）1081116