GCTF能源場次下週登場 澳洲首度共同主辦

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）「全球合作暨訓練架構」（GCTF）有關能源安全的國際研習營將於20日在台登場，美國能源部副助理部長層級官員將來台與會；特別的是，這次除了台美日以外，澳洲也將首度加入共同主辦。

台美於2015年成立「全球合作暨訓練架構」（GCTF），已透過此平台針對公共衛生、執法、婦女賦權、數位經濟、網路安全、對抗「假訊息」攻擊等議題舉辦多場國際研習營；日本今年初開始加入共同主辦方。瑞典駐台辦事處9月也曾與台、美、日共同主辦有關媒體識讀的GCTF國際工作坊，是瑞典首度擔任共同主辦方。

隨著GCTF不斷擴大，繼瑞典之後，知情人士透露，澳洲也將在下週登場、有關能源安全的GCTF場次首度擔任共同主辦的角色。

聚焦能源安全的GCTF活動將於20日至22日舉行，這也是今年最後一場GCTF活動。知情人士表示，澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）將於開幕式致詞，美國能源部副助理部長層級的官員也將來台與會。

據規劃，這次預計有10多個國家的官員、專家及學者來台參加；活動除了靜態的分享與討論，也將安排與會者參訪台灣能源相關設施。

此外，澳洲普陸首艘液化天然氣船12日抵台。高戈銳日前表示，能源是台澳經貿關係重要一環，台灣政府訂定2025年天然氣發電將達50%，期待能藉由澳洲天然氣順利達成此目標。澳洲也處於能源轉型時期，除了供應台灣天然氣，也希望雙方能在其他能源上相互合作。（編輯：郭萍英）1081116