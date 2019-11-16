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韓國瑜盼新北立委全壘打 承諾謙卑做牛做馬

最新更新：2019/11/16 20:16
國民黨總統參選人韓國瑜（中）16日晚間到新北市土城區為黨籍立委參選人林金結（左）站台時表示，若國民黨重新執政，將更謙卑傾聽民眾心聲，會做牛做馬而不會作威作福。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年11月16日
國民黨總統參選人韓國瑜（中）16日晚間到新北市土城區為黨籍立委參選人林金結（左）站台時表示，若國民黨重新執政，將更謙卑傾聽民眾心聲，會做牛做馬而不會作威作福。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年11月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天晚上表示，若國民黨重新執政，將更謙卑傾聽民眾心聲，並投資年輕人、做牛做馬而不會作威作福，希望給國民黨一個機會，讓新北立委選舉全壘打。

韓國瑜今天晚上到新北市土城參加國民黨新北市立委第10（土城、三峽）選區參選人林金結競選總部成立晚會，受到現場熱情民眾揮舞旗幟與握手歡迎。

韓國瑜在國民黨新北市黨部主委李乾龍、其他選區立委參選人陪同下上台，也敘述他服役時，第一站就是在新北市土城的運輸兵學校，對土城感情深厚。台下高喊「凍蒜、加油」。

韓國瑜致詞時表示，他不會說民主進步黨的壞話，但請選民自己內心去思考，當人民交付責任給民進黨完全執政之際，是否有謙卑做出成績單。

韓國瑜說，台灣不能忘記世界要走出去，但無論是新南向政策或兩岸政策，都讓台灣走不出去。若世界忘了台灣，台灣如果繼續沉淪忘了世界，這太可怕了。

韓國瑜說，若選民認為生活很快樂，請投票給民進黨，但如果認為民進黨執政不好，懇請選民支持國民黨讓新北市的立委參選人全壘打，如果國民黨重新執政，有鑑於曾經跌倒與失去政權，會更謙卑並投資年輕人，會做牛馬不會作威作福，也請選民給自己、給台灣、給中華民國一個機會。（編輯：張銘坤）1081116

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