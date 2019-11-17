與時力結盟 律師張怡宣布參選屏南立委

（中央社屏東縣17日電）民進黨提名屏東縣第2(屏南）選區立委參選人莊瑞雄進入不分區立委安全名單。由同黨的立委蘇震清投入屏南選戰，引發選情震盪，今天無黨籍律師張怡宣布與時代力量結盟，參選屏南立委。

屏南選區包括萬丹鄉等22個鄉鎮。原本只有國民黨周佳琪對戰尋求連任的莊瑞雄，藍綠對決選情相較單純；由於民進黨陣前換將，蘇震清以報備參選方式投入選戰，地方上引起震盪。

除了與莊瑞雄黨內初選競爭敗北的前立委鄭朝明表明有意參選外，在屏南選過2次立委的台聯黃昭展、國民黨參選這屆縣長的前不分區立委蘇清泉也都在考慮要選。

時力黃國昌因追打屏東縣議員周碧雲經營的「樂樂」養雞場違法，支持莊瑞雄；莊不選，他建議時力自推人選。張怡下午在臉書宣布參選，隨後黃國昌也在臉書貼文「很高興能與張怡律師併肩作戰」。

張怡接受中央社記者訪問表示，自己做事獨力，以無黨籍與時力策略聯盟，不會被政黨綁住。當初之所以從美國回到恆春，就是關心台灣環境因政治勾結污染嚴重，黃國昌追打「樂樂」養雞場，打擊政治貪腐與她長期關注的議題不謀而合。

張怡在臉書上以「時力結盟，翻轉屏東，票投時力怡定成功，還給屏東一個乾淨的天空」宣布參選，並以900多字自我介紹。她說，「屏東沒有藍綠只有黑」，只有沒有包袱、堅持公義的時代力量，「才有打破屏東官商貪腐結構的力量」。

提到生涯規畫，她說，本來是去美國柏克萊唸專利，自己成績也不差，專利法跟美國專利有效性研究(US Patent Validity Project)，都拿了High Honors，是法學院最好的成績，教授也樂於幫她推薦工作。

42歲的張怡台大外文系與法律系雙修、美國加州柏克萊大學法學碩士，在台、美兩地都有律師執照，經常在恆春社群發表關懷地方環保議題言論，言詞犀利。參選這屆恆春鎮長是她首度踏入政壇，是目前除了國、民兩黨外，第1個宣布參選者。（編輯：孫承武）1081117