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陪同黨籍立委參選人登記 鄭文燦：桃園選情看好

最新更新：2019/11/18 14:01
桃園市長鄭文燦（前排右3）18日上午前往桃園市選舉委員會，陪同民進黨桃園市黨部提名的5名立委參選人彭俊豪、鄭運鵬、黃世杰、鄭寶清、蔣絜安完成登記作業。鄭文燦表示，大家都是桃園隊，2020不是只有台灣要贏，桃園也要贏。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年11月18日
桃園市長鄭文燦（前排右3）18日上午前往桃園市選舉委員會，陪同民進黨桃園市黨部提名的5名立委參選人彭俊豪、鄭運鵬、黃世杰、鄭寶清、蔣絜安完成登記作業。鄭文燦表示，大家都是桃園隊，2020不是只有台灣要贏，桃園也要贏。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年11月18日

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市長鄭文燦今天陪同選區立委參選人聯合登記，他表示，民進黨提出的立委參選人，在各自選區中已耕耘相當久的時間，每個人的選情更是不斷往上爬，有信心可以拿下好成績。

鄭文燦上午前往桃園市選舉委員會，與民進黨桃園市黨部提名的5名參選人，第1選區鄭運鵬、第2選區黃世杰、第3選區彭俊豪、第4選區鄭寶清、第5選區蔣絜安，一起辦理登記作業，支持者不但將現場擠得水泄不通，更高喊口號力挺參選人，場面相當熱鬧。

鄭文燦表示，民進黨在桃園市的5個選區提名優質的參選人，有2名是現任立法委員，3名是新人，共同的特色就是接地氣充滿使命感，而且學經歷條件都非常傑出，也都是桃園隊，2020不是只有台灣要贏，桃園也要贏，相信他們當選之後，絕對是我們桃園城市轉型最好的推手。

鄭文燦指出，每一個參選人在各自的選區中，都已耕耘相當久的時間，這段期間每個人的選情更是不斷往上爬，有信心最後會打出最好的成績。

鄭文燦表示，至於民進黨在第6選區禮讓提名的現任立委趙正宇，因為無黨籍的身分所以另行登記。不過在選戰的過程中，自己也會擔任趙正宇的競選主委，也會在八德、大溪、復興及中壢部分地區提供協助，相信趙正宇會順利當選。

至於在總統大選方面，鄭文燦說，「英德配」是強強相加的勝選組合，兩人都是台灣政治重要的領導者，經歷過初選考驗，展現最好的民主風度相當難得。鄭文燦表示，這段時間，「英德配」已在基層中獲得多數支持者的認同，更喊出「英德勝利、贏得勝利」的口號，這是民進黨的支持者，以及許多中間選民支持者共同的心聲。（編輯：方沛清）1081118

桃園市第6選區無黨籍立法委員趙正宇（前左）尋求連任，18日前往市選舉委員會登記，市長鄭文燦（前右）打氣力挺。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年11月18日
桃園市第6選區無黨籍立法委員趙正宇（前左）尋求連任，18日前往市選舉委員會登記，市長鄭文燦（前右）打氣力挺。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年11月18日

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