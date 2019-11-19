護國保台助選團30日成軍 游錫堃賴清德拚過半

（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨秘書長羅文嘉今天說，中央黨部護國保台助選團30日正式成軍，由不分區名單政治組第一名的游錫堃擔任總團長，助選團陣容包括副總統參選人賴清德、黨主席卓榮泰等人，首場活動從屏東出發。

羅文嘉明天下午將率不分區立委被提名人前往中選會登記，他今天受訪指出，府、院、黨、立法院黨團有好幾支隊伍投入輔選。

羅文嘉指出，民進黨的目標當然是「總統連任、國會過半」，去年11月24日九合一選舉後，很多人覺得這兩個目標不可能；到了今年年中，很多人覺得第一個目標有可能，但第二個目標還是不可能；但他現在要說，第二個目標有一半以上的機率是可能，「甚至這個機率還在提升中」。

他呼籲支持者不要放棄讓國會過半的可能性與重要性，如果總統連任但沒有國會支持、或者是另一個完全杯葛的國會，這個總統將一事無成，「國會過半對台灣的重要性，不低於總統連任」。

羅文嘉說，本週末他和卓榮泰會先赴馬祖、澎湖輔選；中央黨部的護國保台助選團30日正式成軍，第一場活動從屏東出發，會排20到25場演講會。

羅文嘉指出，護國保台助選團由游錫堃任總團長，卓榮泰是總指揮，助選陣容包括賴清德、他、黨副秘書長、不分區立委提名人；另外，總統蔡英文、行政團隊也有助選團，分進合擊。

媒體關注，屏東縣第2選區，蘇震清以無黨身分參選，護國保台助選團是否會幫忙輔選。羅文嘉說，「基本上是去我們提名的候選人區域」。

媒體也問到，游錫堃領軍黨中央的護國保台助選團，又名列不分區名單政治組第一名，其定位是否為未來國會龍頭。

羅文嘉說，立院龍頭未來是由立法院選舉決定，不是黨部決定，未來要決定的時候，「我也可能不在這個位子上了」，他不可能為一個他無法做決定的事情做決定，不管從體制上或現實上都不可能。

他說，以游錫堃的政治資歷與聲望，列在不分區政治組第一名，當然有象徵意義以及實質功能；其作用功能是在選舉過程中，率領不分區立委團隊輔選，至於未來是否必然為立法院龍頭，不是此刻能決定的。

談到目前選舉情勢，羅文嘉說，立委整體穩定往上爬，總統選情穩定領先中。立委的部分，民進黨向來是相對「南邊較強、北邊較弱，中部一定是關鍵」，由中部往外擴散、中部是決戰區。

此外，民進黨的「護國會保台灣 進步席次系列」影片今天上線。這支影片以立法委員的議場座椅為題材，集結台灣各地民眾對未來的期許，蔡總統也在影片中「獻聲」配音，訴求「請給台灣一個進步的席次、用你的一票向一國兩制說不、讓民主與進步成為國會的多數」。

羅文嘉強調，國會中有不同主張，是台灣民主制度可貴之處，然而中國威脅日益嚴峻，無論有多少政黨，親中派與保台派的選擇，是兩條截然不同的路，沒有模糊空間，他希望未來國會要讓保台派成為多數。（編輯：林興盟）1081119