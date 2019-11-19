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陳其邁：韓國瑜應如母雞顧高雄 飛了很諷刺

最新更新：2019/11/19 14:58

（中央社記者王淑芬高雄19日電）行政院副院長陳其邁今天南下訪視高雄市老人共餐據點還和長輩大玩互動遊戲，被問是否擔心「韓流」再起影響選情，陳其邁說，市長就像母雞應照顧小雞，結果母雞飛了是諷刺的事。

陳其邁上午由民進黨立委李昆澤、市議員康裕成、鄭孟洳等人陪同訪視三民區安宜里老人共餐據點，並和長輩大玩互動遊戲，陳其邁童心大作，逗得現場長輩呵呵大笑，非常開心。

媒體關切總統蔡英文民調持續領先國民黨參選人、高雄市長韓國瑜，是否擔心「韓流」再起。陳其邁指出，大家對韓國瑜的質疑是剛選上市長4個月就要去選總統，對參選市長提的競選政見一點都不在乎，「這種態度很傷高雄人的感情」。

他說，韓國瑜請假參選後在高雄幾乎看不到，「市長就像母雞一樣要照顧小雞，結果母雞都飛了，都跑到其他地方，然後在其他地方說很想高雄，我覺得很奇怪、很諷刺的一件事情」。陳其邁說，反正韓國瑜心意已決就想離開高雄，他認為很多高雄人也會很難過、很厭氣（台語，生氣之意）。

至於專程安排訪視共餐據點，陳其邁指出，李昆澤很關心社區長照，所以他來視察也要了解社區長照推動情形，他肯定長輩能藉由共餐機會交流並在社區得到好的照顧。

被問到李昆澤在三民區與捲土重來的國民黨市議員黃柏霖再度交鋒競選。陳其邁肯定李昆澤為高雄做很多事，包括鐵路地下化、交通改善工程等，尤其提升高雄競爭力的小港機場、高雄港等，爭取到經費超過新台幣500億元的預算，對高雄市的轉型很重要。（編輯：謝雅竹）1081119

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