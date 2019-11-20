藍委質疑台商匯回資金零 綠委指擴廠正在進行

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北20日電）國民黨立法院黨團今天表示，早已發覺台商投資方案，從海外匯回資金根本是零，要求經濟部對外講清楚；但民進黨團表示，回台投資包括擴廠、增加新投資，這部分確實實現了。

國民黨立法院黨團今天上午召開記者會，黨團總召曾銘宗指出，18日在立法院財委會上質詢時，經濟部次長林全能坦承台商預計回台投資金額是6,971億元，7成屬於國內資金，3成從國外匯回台，但到目前為止，匯回台灣資金「目前還沒有看到」。

曾銘宗說，簡言之，就是沒有台商從海外匯回台灣半毛錢，國民黨團呼籲政府讓林全能面對社會大眾說清楚事實。

與會的國民黨立委費鴻泰則說，國民黨團追蹤台商回台投資計畫許久，因此特別在18日財委會排專案報告，讓社會大眾明白；什麼是資金回流，就是台商從海外將金資匯回台灣。國內每年都有企業進行投資，規模大小不一，而政府不斷宣揚的海外資金回流政績，是台商把海外賺的錢搬回台灣，不是企業在台灣投資設廠，根本是兩碼子事。

國民黨立委賴士葆表示，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌從3月起，不斷「膨風」說台商資金回流了，金額從2000億元，一路加碼到11月的7000億元，結果真相被揭發了，經濟部馬上改口是「資金審核」需要時間，這根本是「一丈差八尺」。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲表示，國民黨團把台商回台投資「歪樓」成從中國匯回來的資金，事實上回台投資不是用這個角度看，回台投資包括擴廠、增加新的投資，這部分確實是實現了，也正在進行中，台商要回台擴廠要多大規模，都需要經過審核。

管碧玲說，事實上資金的金流是什麼，不是國民黨團講的從中國回來的才算數，而是要看台商有沒有把生產基地回台擴充，這部分國民黨執政的縣市長最清楚，「他們還在硬拗」。（編輯：紀淑芳）1081120