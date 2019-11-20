民進黨提33席不分區 羅文嘉籲讓保台派成多數

（中央社記者侯姿瑩、葉素萍台北20日電）民主進步黨秘書長羅文嘉今天率隊前往中選會完成33位不分區立委名單的登記。他表示，民進黨的名單禁得起考驗，未來國會只會有「親中派」和「保台派」，希望讓保台派成為國會多數。

民進黨中執會日前通過不分區立委名單，原本提名34席，不過今天僅登記33位。對此，民進黨表示，原本排名第33名的台灣新住民人權協會理事長楊聰榮經過思考，因為個人因素婉拒提名。

羅文嘉下午率領吳玉琴、洪申翰、范雲、邱泰源、柯建銘、管碧玲等多位民進黨提名的不分區人選前往中選會登記，並於登記完成後舉行記者會。記者會現場也擺上仿照立院議場的立委座椅訂製的椅子，象徵前進國會。

羅文嘉表示，民進黨成立33年，伴隨台灣民主運動一路走來，民主、人權、愛台灣始終是民進黨的基因；這次提名的不分區共33位，都禁得起檢驗。這份名單不僅要向過去參與民主運動的所有人負責，也要為現在的選民及未來的下一代子孫負責。

羅文嘉強調，民進黨的名單禁得起檢驗並對歷史負責，絕不像有些政黨的名單「又紅又統」，包括列入國民黨不分區立委名單的退將吳斯懷、警大退休教授葉毓蘭等爭議人物。

他期盼，讓民主與進步成為台灣的國會多數，未來國會會有很多政黨，但只會有「親中派」和「保台派」，希望讓保台派成為多數，以保衛台灣的民主自由；支持民進黨是讓保台派成為多數的基礎。

另外，國民黨指民進黨沒資格批評其不分區名單，羅文嘉受訪時表示，民進黨的名單兼容並蓄、多元專業。反觀國民黨卻提名吳斯懷、葉毓蘭等人，「台灣人民會用選票來告訴國民黨你錯了」。

對於這次許多小黨提出評價不錯的不分區名單，羅文嘉說，民主政治的可貴是大家可以根據自己的理念自由組黨，但很遺憾的是，國民黨不能站在認同這塊土地立場上，提出好的名單；至於其他政黨根據自己政黨的理念與需要而提出名單，民進黨予以尊重。

被問到一邊一國行動黨將提名前總統陳水扁為不分區立委，將如何處理陳水扁黨籍問題，羅文嘉說，沒有評論。（編輯：謝佳珍）1081120