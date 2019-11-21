時力不分區黃國昌列第4 徐永明：就是要催票

中央社記者陳俊華台北21日電）各政黨不分區立委提名名單相繼出爐，時代力量黨主席徐永明今天說，把時代力量立委黃國昌放第4，主要就是要催票，民調若有10%，得票率就能上看12%、13%，「有信心一定會過5%」。

徐永明上午接受廣播節目「POP搶先爆」主持人邱明玉專訪。邱明玉說，時力不分區名單提出後是各界評價最高的，「品觀點」最新民調認為，時力立委黃國昌這次排在名單第4名，「有沒有在消費黃國昌？」，時力政黨支持度只有3.6%，距離10%有很長一段距離。

徐永明說，各個民調都尊重，若以2天前蘋果日報做的民調來看，時力政黨支持度有7.5%，等星期五各黨總統、立委參選人都確定後，黨內再做民調會比較穩定；綜合各家民調來看，時力平均有8、9%支持度，10%是天花板，「有信心一定會過5%」。

徐永明表示，把黃國昌放第4，主要就是要催票，民調若有10%，得票率就能上看12%、13%，進立法院不是一個人的事，要有黨團才有提案權，會以這個目標來衝刺；時力的不分名單形成過程中，黃國昌的參與、重要影響力是毋庸置疑的，現在目標就是把政黨票衝高。

邱明玉問到時力與台灣民眾黨間的競爭，徐永明說，票投民眾黨可以讓台北市府顧問蔡壁如進立法院，還是票投時力可以讓黃國昌進立法院，「哪個選票比較有價值？」

至於是否會公開表態力挺他黨總統參選人？徐永明說，「支持蔡總統不是一個問題」，但更想知道蔡總統未來連任後要做什麼，蔡總統在2016年選舉的承諾，有很多可以在這屆立法院完成的，例如實價登錄2.0、中共代理人法、礦業法等，到現在都還沒落實，擔心下一屆立法院民進黨席次沒這麼多，「但民進黨卻不珍惜現在的多數」。

邱明玉問徐永明未來動向，徐永明說，因為他是借調的，任滿後他會回學校教書，下學期的課都已經排好了；時力立委這關過了以後，目前在各地有15席議員，希望能加倍，並推出縣市長參選人；邱明玉追問，是否有在暖身準備參選台中市長，徐永明說，只有暖身回學校教書，那也是以後的事。（編輯：蘇龍麒）1081121