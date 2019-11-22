以楊傳廣與強生為例 酈英傑：美台人民關係堅實

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen），22日出席在台北內湖AIT新館舉行的「四個增進」政策演說最後一場，主題為「增進美台人民的關係」，並就近日時事回答記者提問。中央社記者王飛華攝 108年11月22日

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天發表第4場年度政策演說，聚焦美台人民之間堅實的關係。他說，最好的例子可能就是台灣奧運英雄楊傳廣與美國田徑傳奇強生（Rafer Johnson）的友誼。

酈英傑（Brent Christensen）今天在AIT內湖新館舉行記者會，發表年度第4場政策演說。酈英傑去年接任AIT處長後，提出任內4大優先目標：增進美台安全合作、增加美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民關係等4個增進；他於今年針對每個項目分別發表政策演說。

要討論美台人民之間堅實的關係，酈英傑說，最好的例子就是楊傳廣和強生兩人之間特別的友誼。在冷戰高峰期間，身為阿美族人的楊傳廣於1954年馬尼拉亞運拿下十項全能金牌、1958年東京亞運再度蟬聯冠軍。

他指出，楊傳廣必須克服許多挑戰才能參加1960年的奧運。在不懂任何英文的情況下，楊傳廣搬到美國加州，和奧運奪牌熱門選手強生一起接受訓練，那段時間內，兩人相互幫忙，並成為好友。1960年，兩人一起在羅馬奧運的十項全能賽較勁，最後強生獲得金牌、楊傳廣拿下銀牌，兩人隨後更成為終生的好友。這段友誼可說是美台友誼在個人身上最好的體現。

酈英傑表示，在台灣，幾乎人人都有親戚或朋友在美國，每一天也有8萬多名的美國公民在台灣。美國是台灣旅客長途旅遊的首選目的地，來台的外國旅客中，美國也排名第8。

他說，現在台灣赴美的旅客大部分能享有免簽待遇。不過，AIT現在每年仍辦理3萬4000件的簽證申請，半數以上都是申請學生簽證。

他指出，根據稍早公布的2019年國際教育交流門戶開放報告，美國仍是台灣學生海外留學的首選目的地，台灣赴美留學的人數已連續4年成長。2018-2019學年，有2萬3369名台灣學生在美國大專院校就讀，較前一年成長4.1個百分點。

他也提到，美台透過「人才循環大聯盟計畫」等合作，促進人才交流。

酈英傑說，美台人民之間的關係非常堅實、緊密，透過旅遊、移民、學術、科技等交流，將相同價值結合，他相信這些是美台關係的基礎。

特別的是，記者會尾聲，酈英傑拿出事先準備好的米格魯玩偶，藉此強調美台合作領域的多元。他說，在台灣的機場常看到米格魯檢疫犬，有些是從美國引進的。

他指出，2002年起，美台進行檢疫犬的合作，引進在美國訓練的檢疫犬到台灣，協助防範植物病蟲害和動物疾病入侵台灣。這些檢疫犬是台灣防堵非洲豬瘟的第一道防線。（編輯：紀淑芳）1081122