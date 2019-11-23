郭台銘：吳敦義過度解讀見面談話內容

（中央社記者黃旭昇新北23日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天表示，他與國民黨主席吳敦義見面，談的是立委選舉。對於傳出吳敦義請他幫忙國民黨總統參選人韓國瑜，「這是吳主席過度解讀」。

郭台銘今天下午陪同「郭家軍」子弟兵李縉穎，在土城醫院對面的公園，問候在公園休閒運動的親子，並且合影留念。

郭台銘接受聯訪時表示，他日前確實曾與國民黨主席吳敦義見面，最主要約在土城見面也是談論土城地區的立委選舉選情。

郭台銘說，吳敦義提到希望他支持國民黨的立委參選人林金結，但因為郭台銘向吳敦義提到，已經公開支持對象是「中華民國派」的李縉穎，這也是為了土城將來的發展，有利於推出將來的政策。

吳敦義今天對外說，他在友人的建議下與郭台銘見面，他請郭台銘幫忙國民黨總統參選人韓國瑜和區域立委參選人，郭台銘表示願意考慮。對此，郭台銘聯訪時說，這是吳敦義過度解讀，「我並不會違背當初承諾的初衷，是永遠的中華民國派」。

郭台銘說，選在土城見面也是有共同的友人雙方溝通，並且向吳敦義解釋為何支持李縉穎，其他的事情包括媒體的過度解讀，他都不承認，他會推動對中華民國有利的事情。

郭台銘表示，在初選時也提到很多事情，他怕堵訪時怕說不清楚，因此，會在臉書更詳細說明。（編輯：張銘坤）1081123