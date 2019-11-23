禿燕合體 韓國瑜：燕子在旁邊禿子不寂寞

（中央社記者趙麗妍台中23日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天台中跑透透，今天和台中市長盧秀燕終於在國民黨立委江啟臣競選總部成立大會上，同台合體。韓國瑜表示，「燕子在旁邊，禿子就不寂寞了」。

尋求連任的國民黨立委江啟臣下午成立競選總部，韓國瑜、盧秀燕、國民黨主席吳敦義、前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以出席力挺，韓國瑜、盧秀燕、江啟臣手持弓，朝天射出穿雲箭，呼喚民眾支持國民黨推出候選人。

有地方人士日前指出，盧秀燕已允諾接任韓國瑜台中競選總部主委，原訂23日是競總成立的時間，但因今天有許多立委參選人競選總部成立，為避免失焦，台中競總延後成立。

今天有多場立委參選人競總成立，韓國瑜、盧秀燕都有受邀，韓國瑜最後一場在台中行程是江啟臣競選總部成立大會上，與盧秀燕終於同台合體。

盧秀燕上午出席國民黨立委顏寬恒競選總部成立，她表示，「今天有10多個行程，但自己先替韓國瑜打先鋒」。

盧秀燕出席江啟臣競選總部成立，她站在台上表示，燕子和禿子同台，除支持韓國瑜、也支持江啟臣。韓國瑜則說，「燕子在旁邊，禿子就不寂寞了」。

尋求連任的江啟臣表示，當選後了解「一張票、一世情」，雖每天必須早起趕高鐵到立法院，台北、台中兩地奔波，但他感到很榮幸，有機會幫故鄉服務，有關故鄉的產業、農業、交通等問題，他都放在心上，幫大家解決問題，他願接受大家的考驗，呼籲大家繼續支持。

有關向澳洲投誠的中國間諜透露中國干擾港台的手段，吳敦義面對記者詢問，沒停下腳步，現場造勢聲音很大，對於記者詢問相關間諜案等問題，他沒有回答。（編輯：黃世雅）1081123