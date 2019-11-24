難忘去年1124 蔡總統：2020台灣要贏台中先贏

（中央社記者葉素萍、蘇木春台中24日電）總統蔡英文今天說，去年11月24日的選舉結果就是中國想看到的結果；明年總統大選，中國企圖影響台灣選舉的力道只會更大不會更小，會使出所有手段，拉下他們最不喜歡的總統候選人。

蔡總統台中競選總部今天成立，副總統陳建仁、立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、交通部長林佳龍、民進黨主席卓榮泰都到場，齊呼「2020台灣要贏，台中先贏」，現場湧入數萬群眾。

今天是民進黨九合一敗選一週年，蔡總統致詞提到，去年的11月24日對她個人來說、對民進黨來說、對所有台中人來說都是難忘的日子；去年這天民進黨在地方選舉失敗，最令人意外的是，連執政成績很好的台中也敗下陣，今天林佳龍也在現場，她相信一年前的今天，他的心情與她一樣難過。

她說，很抱歉民進黨與執政團隊讓大家擔心了；過去的這一年，民進黨認真反省、檢討，「有沒有感覺蔡英文不一樣了？大家有沒有感覺我們的施政變得更有感了？那是因為各位的聲音我們都聽進去了」，去年11月24日讓大家失望，今年的11月24日大家相聚在台中，「我們彼此約定，團結在一起，就從今天開始，我們全力衝刺，2020台灣要贏，台中先贏」；她希望台中立委八仙過海、全壘打。

蔡總統提到，蘇嘉全、蔡其昌、林佳龍是台灣隊在台中的3個引擎，有他們在，台中的建設絕對不會少，「我們不只是要決戰中台灣、更要建設中台灣」。

蔡總統說，她知道大家對她的期待就是「站在打壓我們的人前面，勇敢捍衛屬於我們台灣人的尊嚴」，大家投票給她，不是要她接受一國兩制台灣方案，大家投票給她，是要她幫2300萬人守住民主自由的生活方式。

「去年1124的選舉結果，就是中國想看到的結果」，她提到，中國希望看到蔡英文的改革半途而廢，希望看到拒絕向中國低頭的民進黨在地方選舉失去版圖，希望看到台灣人民徹底對民主自由失去信心。

蔡總統說，明年的總統大選，中國企圖影響台灣選舉的力道只會更大，不會更小，中國會使出所有手段拉下他們最不喜歡的總統候選人；她希望大家與她一起抵抗中國勢力的介入，2020年再挺她一次，「你們的一票就是民主的一票，你們的一票就是自由的一票，你們的一票就是確保國家安全的一票，就是守住改革的一票」。

蔡總統提到，這幾天在野黨有人批評，台商回台投資是假的，她聽了很難過，「選舉真的不必要選成這樣」，台商回台投資，受惠的不是民進黨，也不是國民黨，而是全體台灣人民，「靠唱衰台灣來打選戰，應該適可而止」。

她說，選舉是一時的，台商回到家鄉投資台灣應該被肯定、被歡迎，請大家給回台投資的台商們最熱烈掌聲，故鄉永遠張開雙手歡迎所有的人回家投資。

蔡總統提到，台中就有35家廠商回台投資，家數是全國第二名，總投資金額新台幣1338億元，預計會創造1萬個就業機會，最有名的就是捷安特，就算在野黨為了選舉不願相信她的成績，她要請那些批評的人去問一下台中市長，看看台商到底有沒有回來。

蔡總統也重申「一個加倍、五個增加」的全齡照顧政策，她強調，「禿子、燕子也都要照顧孩子」。

另外，蔡總統還提到，國民黨的不分區名單是在挑戰台灣人民對於民主自由價值的底線，台灣的改革勢力一定要更加團結，拜託大家不要分票、不要猶豫，政黨票投給民主進步黨，蔡英文當台灣隊長，需要組成最團結、最堅強的台灣隊，大家把選票集中起來，讓民進黨立委過半，進步的改革法案會一個個推，保守威權的法案會一個個被擋下來。（編輯：林孟汝）1081124