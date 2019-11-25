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首頁 / 政治

香港選舉民主派勝 蘇嘉全：一國兩制名存實亡

最新更新：2019/11/25 11:23

（中央社記者范正祥台北25日電）香港泛民主派在地方區議會選舉中大獲全勝，親中建制派則大敗，立法院長蘇嘉全今天表示，「一國兩制已經名存實亡」，未來香港人應該更積極爭取「真普選」。

蘇嘉全透過臉書發文指出，昨天香港進行地方區議會選舉，開票結果泛民主派大獲全勝，親中的建制派則一敗塗地，可以說香港人用民主選票向中國「說不」。

他表示，反送中運動持續至今，多次百萬人上街，各界更發動罷工罷課罷市，多少年輕人也前仆後繼走上街頭抗爭，但仍然無法改變港府與北京政府的心，反而換來的只是港警變本加厲的無差別鎮壓。這些粗暴的舉動，一次又一次傷害香港人的情感，但讓人欣慰的是，香港人的自我認同也就此進一步提升。

蘇嘉全認為，「一國兩制已經名存實亡」。如今，香港人不再沉默，這次的投票結果將會是香港民主化的里程碑，未來香港人應該更積極爭取「真普選」，唯有透過民主的洗禮，才能迎來曙光，「我們期待一個陽光普照的民主香港」。

蘇嘉全指出，台灣即將進行大選，面對中國無孔不入的滲透與分化，對台灣民主自由的壓迫更是無所不在，「我們是華人世界民主化的指標，民主是台灣走向世界的通行證，我們要珍惜每一次投票的機會」，唯有落實民主、深化民主，才能對抗獨裁的中國。

在臉書發文最後，蘇嘉全表示，「香港加油！台灣加油！」（編輯：郭萍英）1081125

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