稱邱毅像中共提名挨告 柯文哲：我只是白目說出

（中央社記者梁珮綺台北25日電）對前立委邱毅提告，台北市長柯文哲說，邱毅能列國民黨不分區，又能列新黨不分區，「可以同時影響國民黨跟新黨的幕後老闆，這個猜也猜得到啊」，自己只是白目說出大家內心所想。

柯文哲今天上午出席稻香合署大樓新建工程動土典禮，接受媒體聯訪時，做上述表示。

由於邱毅原先列入國民黨不分區立委名單，後被列入新黨不分區，日前媒體問邱毅被新黨列不分區的看法，柯文哲說：「看起來就很像共產黨提名的，不過邱毅可以在國民黨提名，也可以在新黨提名，這表示國台辦對這兩個黨的控制力還不錯」。

邱毅今天上午與新黨發言人王炳忠、律師陳麗玲到台北地檢署，按鈴控告柯文哲涉嫌刑法誹謗罪及違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選。

對此，柯文哲稱自己絕無意圖使人不當選，「我只是比較老實而已」，指邱毅能列國民黨不分區立委名單，又能列入新黨，「可以同時影響國民黨跟新黨的幕後老闆，這個猜也猜得到啊」。

他表示，國民黨不分區立委名單首次曝光時，令他驚訝，因這份名單一定會被罵翻，怎麼還會提出來，儘管修正，卻也不多，他認為，若國民黨會做出一件對其不利的事情，就要思考是誰在影響國民黨。

柯文哲說，深藍說他是綠的，深綠則說他是紅的，然而他一直維持中道路線，才能在中美對抗局勢以及緊繃兩岸關係中，符合台灣最大利益。

他認為，中國大陸一定會對台灣有動作、有計畫，所以重點是台灣要有所準備，整個國家的保防體系還是要做，而不是一直喊口號。

柯文哲說，「每天喊賊來了、賊來了，問題是你也不裝保全的設備、不加鐵窗，什麼都不做，那每天在喊賊來了，沒有用」。

不過，被問及「賊是指誰」時，柯文哲未正面回應，僅回答「你都知道是誰」。（編輯：李亨山）1081125