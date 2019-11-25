綠籲朝野支持反滲透法 藍委質疑選舉操作

（中央社記者陳俊華、王揚宇、范正祥台北25日電）民進黨團今天公布反滲透法草案，民進黨團總召柯建銘說，維護國安是朝野共同責任，籲國、親支持修法；國民黨團總召曾銘宗說，距離大選剩下40幾天，強烈質疑是選舉操作。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長管碧玲、書記長李俊俋上午舉行「朝野同行、國安共贏，呼籲朝野黨團共同支持反滲透法」記者會，公布反滲透法草案。

草案明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，違者可處5年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金；也不得以強暴、脅迫或其他非法方法擾亂社會秩序，或妨害合法舉行集會、遊行，違者可處1年以上7年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

柯建銘表示，從上會期臨時會以後，黨團對代理人法沒有停止思考如何立法，5月民進黨團也曾提出兩岸人民關係條例修正草案；不希望波及言論自由，在國安體系創一個法，是思考重點；目前在內政委員會已經有8個草案版本付委，包括修兩岸人民關係條例，或是和美國、澳洲一樣立專法。

柯建銘說，外界關注反滲透法在這會期是否能三讀通過，他私下已把草案給國民黨、親民黨看過，「看完條文應該會接受才對」，維護國安是朝野共同責任，要協商也非常歡迎；呼籲國民黨經過韓國瑜現象、不分區糾葛、「難道還要把紅帽子、紅標籤往身上放嗎？」國家發展、社會安定是不分黨派共同責任。

李俊俋表示，民進黨團版的反滲透法不採登記制，因為時代力量版草案中要求統戰或滲透前要先登記，「這不太可行」；民進黨團版草案是針對相關敵對勢力，若有指示、委託、資助等行為加以限制；草案也補足國安五法以外的法規不夠明確、有關滲透的部分，包括對總統副總統選罷法、公投法、遊說法等。

李俊俋說，條文在上週就擬定差不多，「跟澳洲間諜案一點關係都沒有」；他也重申，包括總統府、行政院、黨中央、黨團沒有任何人以澳洲間諜案做任何指控，這是必須經過查證，該怎麼處理就怎麼處理，跟反滲透法一點關係都沒有。

管碧玲表示，預計這星期四在內政委員會先召開公聽會，今天送案後，星期五院會中要求逕付二讀，呼籲朝野共同守護國安。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，假如為了國家安全、社會穩定、遏止外國人滲透，黨團支持相關修法。但是去年立法院臨時會民進黨修訂國安五法，還說「最後一塊拼圖已經完成」，結果過沒多久又喊提出中共代理人條款，最近又要訂定反滲透法，距離明年大選剩下40幾天，令人強烈質疑是民進黨選舉操作。

曾銘宗說，國民黨團會比對現行法令是否有所不足，再來表達對於法案的意見。

對於民進黨團公布黨團版反滲透法草案，並籲朝野黨團共同支持，國民黨籍立法院內政委員會召委林為洲受訪質疑，「國會修法變成選舉工具」、「不可取」；林為洲質疑，民進黨碰到選舉，無所不用其極。他認為，此舉破壞朝野協商互信。

民進黨立委劉世芳在內政委員會質詢時表示，從10月到現在，中國統促黨在媒體上說它不是代理人，而是中共同路人，統促黨下轄其他合法、非合法立案廟宇中，內政部有沒有查察。

內政部長徐國勇答詢時表示，內政部有一定的掌握，但有些涉及偵查問題，沒辦法公開說明。劉世芳追問，未來會用什麼法律制裁？徐國勇說，有國家安全法、刑法，如果金流有問題，還有洗錢防制法。至於是否可用政黨法？徐國勇說，真的有這些，該處理就處理。（編輯：郭萍英）1081125