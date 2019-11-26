吳秉叡：蔡總統新北選情審慎樂觀 全力拉高票數

總統蔡英文新北市競選總部26日成立，身兼總幹事的立委吳秉叡（左）受訪表示，對選情審慎樂觀，盡全力拉高總統選舉票數；立委參選人有堅強母雞帶領，可望衝出好成績。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月26日

（中央社記者黃旭昇新北26日電）2020蔡英文總統連任新北市競選總部總幹事吳秉叡今天表示，對選情審慎樂觀，盡全力拉高總統選舉票數；立委參選人有堅強母雞帶領跟著水漲船高，可望衝出好成績，爭取最高席次。

蔡總統連任新北競選總部今天成立，身兼總幹事的立委吳秉叡接受媒體聯訪時，被問到總統選舉新北市選情時，作上述表示。

他說，得票數「希望愈高愈好」。2016年總統在新北市的得票數勝過當時的新北市長朱立倫45萬票，不過，這是高標準、高難度。

吳秉叡說，即使是高標準、高難度，但12名立委參選人會盡全力拚，無論是區域立委參選人或不分區立委參選人都盡量努力，拉高總統選舉得票數；相對的，立委參選人也會得利，因為大家有最堅強的母雞帶領。

吳秉叡說，盼望衝高立委席次，希望民進黨國會過半，將來蔡英文政府才不會跛腳，預算能夠獲得立法院支持，以推動好的政策。

媒體詢問，是否擔心新北市長侯友宜在新北的民調高支持度，轉移到中國國民黨總統參選人韓國瑜身上。

吳秉叡表示，至目前為止，侯友宜還未正式替韓國瑜助選，部分競選場合兩人都錯開行程。此外，這場選舉不是侯友宜在選，主角候選人才是最重要的事，總部不必太擔心支持度轉移的問題。（編輯：李錫璋）1081126