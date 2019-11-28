陳副總統：企業善盡永續責任 讓世界看見台灣

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）政府與企業積極推動永續發展，副總統陳建仁今天說，在推動永續發展的路上，企業扮演重要角色，也因為這些企業，讓全世界看到台灣是個善盡永續環境、企業責任的國家。

台灣永續能源研究基金會主辦的第2屆「全球企業永續獎」暨第12屆「台灣企業永續獎」聯合頒獎典禮今天登場，副總統陳建仁、工商協進會理事長林伯豐等人出席活動。

陳副總統致詞時說，去年也擔任頒獎人，看到所有受獎人的表現相當感動，「台灣有你們真好」。因為這些企業，讓全世界看到台灣，也讓各界知道台灣確實是個善盡永續環境、企業責任的國家，

陳副總統指出，台灣自然資源有限，能源仰賴進口，人口密集，環境負擔相對沉重。總統蔡英文曾宣示，打造一個以創新、就業、分配為核心價值，追求永續發展的新經濟模式。

陳副總統說，「能源轉型我們說到做到」，規劃2025年再生能源占比達20%，離岸風電及太陽能將為重要主軸，核能也將走入歷史，台灣屆時會成為非核家園。同時，企業也絕對沒有缺電危機，只有越來越多機會使用綠電，台灣會努力符合全球永續發展的目標。

陳副總統也提到，2019年美國道瓊永續指數（DJSI）成分股名單日前揭曉，台灣入選的企業增至23家，顯現台灣企業對永續發展十分努力，也提升了台灣在國際的能見度。

陳副總統說，這些企業不僅是永續發展的重要推手，更期盼能成為其他企業的楷模，讓台灣朝永續發展繼續邁進，許下一代美好的未來。

林伯豐指出，台灣企業應該積極符合聯合國永續發展目標，並與國際接軌，工商協進會會持續鼓勵旗下會員朝此邁進，也會提供政府永續建言，加速產業升級、推動國際經貿關係，以因應變化快速的經貿情勢。

獲頒台灣十大永續典範企業獎的有台積電、台達電子、信義房屋、玉山金控以及聯發科等；台灣TOP前50永續企業獎包含台電、統一企業、中華航空、台灣高鐵等；獲得台灣永續企業績優獎的有台灣中油、台灣汽電共生、永豐金控等。（編輯：林興盟）1081128

副總統陳建仁（左）28日在台北出席2019全球企業永續論壇開幕式暨台灣企業永續獎聯合頒獎典禮，頒獎給台灣中油董事長歐嘉瑞（右）。中央社記者徐肇昌攝 108年11月28日

副總統陳建仁（前右6）28日在台北出席2019全球企業永續論壇開幕式暨台灣企業永續獎聯合頒獎典禮，與獲獎企業代表合影留念。中央社記者徐肇昌攝 108年11月28日