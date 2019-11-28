反滲透法立法 藍委籲政院提出版本

（中央社記者劉冠廷、范正祥台北28日電）國民黨立法院黨團今天表示，民進黨欲將反滲透法草案逕付二讀，除違反程序正義外，行政院也沒提出版本，要求行政院應提出政院版反滲透法草案，並一同交付委員會審查。

立法院程序委員會昨天排定29日院會議程，將民進黨立法院黨團所提「反滲透法草案」等案，排入報告事項。民進黨團預計將會提出要求全案逕付二讀。

國民黨團今天上午召開記者會，黨團總召曾銘宗表示，有關「反滲透法草案」，若有助於捍衛中華民國主權、提升國家安全、防止敵對勢力滲透及維持社會秩序穩定，國民黨絕對全力支持。

曾銘宗也說，但反滲透法草案立法涉及國家安全，也影響全國人民權益，屬於重大立法事項，何以未見行政院所提版本，民進黨又為何堅持逕付二讀，不願意經委員會詳細審查，也不願意多召開幾場公聽會聽取各界意見。

曾銘宗呼籲民進黨，勿再重蹈「一例一休」勞基法修惡，造成兩敗俱傷的覆轍，因此嚴正要求行政院應提出應對版本，並主張依照程序正義先交付委員會嚴審。

與會的國民黨立委王育敏則說，原本民進黨根本沒有提案反滲透法草案，現因王立強共諜案，突然之間又說要立法，並且打算逕付二讀，且草案內容侵害人權，沒有國會監督機制，也沒有任何究責機制，證明就是因大選逼近，以國安之名，行政治詐騙之實，國民黨團完全反對民進黨如此惡質、不可取的政治操作。

除了國民黨團召開記者會說明對於反滲透法草案的立場外，台聯不分區立委參選人周倪安、高基讚、潘厚勳，今天則是在立法院群賢樓前舉行記者會，促請立法院在選前完成「反滲透法」立法，防杜中國代理人進入立法院。

周倪安等人認為，「反滲透法」是「抗中保台」守護台灣人民非常重要的法案，呼籲掌握本屆立法院過半席次的民進黨應儘速通過「反滲透法」，讓人民安心。

台灣基進今天同樣也在立法院外召開記者會，呼籲將「統戰揭露機制」納入反滲透法草案的討論中，台灣基進發言人顏銘緯表示，唯有反滲透法與統戰揭露機制並進，才能準確將來自中國的滲透行為雙殺。

顏銘緯也說，缺乏揭露機制的反滲透法草案僅能治標，不能治本，他認為反滲透法像是「特效藥」，統戰揭露機制則像「健康檢查」，台灣的民主不能總等到生病才吃藥，而應在滲透情事發生前，就將滲透者如病毒般揭露，提早預防。（編輯：林興盟）1081128