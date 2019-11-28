張善政發言惹議 政院：蘇貞昌不在意

（中央社記者侯姿瑩、葉素萍台北28日電）行政院長蘇貞昌今天主持行政院會，並未對張善政不當發言做出任何評論，但行政院發言人Kolas在會後記者會上說，蘇揆本人經歷過千奇百怪的攻擊，所以不會在意。

國民黨副總統參選人張善政指蘇揆若持續酸言，「老天會很快讓他再住院」，引發爭議，張善政今天向蘇揆表示「不好意思」，他的意思是指蘇貞昌康復後不要再酸言酸語，要當一個做事的行政院長。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天在行政院院會後記者會上表示，蘇揆主持院會時，並沒有針對張善政的發言有任何評論。

不過Kolas說，選舉歸選舉，作為前行政院長，張善政應該在公開發言時要說實話，也不應該為了選舉而失去該有的風度跟格局。

針對張善政昨天脫序發言，Kolas說，蘇貞昌很有風度、很幽默，他本人經歷過千奇百怪的攻擊，所以不會在意。

此外，民進黨秘書長羅文嘉今天出席民進黨「不要親中假面 只要青春面膜」記者會，他受訪指出，以往印象覺得張善政應該還是一位謙謙君子，這話不太像是出自於一個學者、總統或副總統候選人口中。

羅文嘉說，他常叮嚀自己孩子，在學校不要拿別人身體、性別、宗教、外型開玩笑、作文章，他也希望不管哪個黨的總統、副總統或立委參選人能以身作則，展現做人基本禮貌，這跟政治無關。

羅文嘉指出，他滿訝異張善政會這麼講，選舉再40幾天就結束，國家會正常運作，每個人的家庭和生活也要繼續往前走，「不要一時慌了、瘋了，講了不該講的話」，民進黨也引以為戒。（編輯：林淑媛）1081128