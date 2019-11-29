韓國瑜辦：政治獻金如實申報 無海外財產

（中央社記者余祥台北29日）中選會網站近期公布的公職候選人財產申報資料，但國民黨總統參選人韓國瑜遭質疑申報不實，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡說，韓國瑜一定如實申報；至於為何沒有申報海外財產，何庭歡說，韓夫婦海外無財產。

綠黨質疑，韓國瑜去年參選高雄市長時，曾多次在造勢場合自稱其參選後「海內外捐款如雪片般飛來」，但他們查閱韓國瑜去年的政治獻金資料，發現根本沒有出現海外捐款，恐已違反政治獻金申報相關規定。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之說，這是沒有證據的指控，請他先拿出證據；何庭歡則說，政治獻金韓國瑜一定如實申報。

對於媒體詢問韓國瑜沒有申報海外財產，何庭歡說，就她所知，韓國瑜夫婦在海外沒有財產。

有關中選會網站近期公布的公職候選人財產申報資料，韓國瑜夫婦共申報存款3189萬3801元，沒有土地、也沒有不動產；相較於6月資料，存款減少1300多萬。

何庭歡表示，韓國瑜日前承諾，當選高雄市長後，將會陸續將政治獻金和補助款結餘捐作公益，統計至11月26日為止，從韓國瑜政治獻金帳戶、韓夫婦個人帳戶陸續捐出超過1106萬元，還在持續增加。

至於韓國瑜呼籲支持者接到民調電話拒答，甚至說可以答支持總統蔡英文，何庭歡說，主要是近日觀察到不實民調猖獗，因此才呼籲支持者不要被操控、影響。

何庭歡說，韓國瑜是以反諷語氣講這件事情，並呼籲支持者等到明年1月11日，讓民進黨看真正的民意，穿雲箭信號一響，像閃電出擊，打一場轟轟烈烈的勝仗。（編輯：紀淑芳）1081129