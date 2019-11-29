韓批辭市長是假議題 陳其邁：他不可能辭

（中央社記者潘姿羽台北29日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨於政論節目回應是否可能選前辭高雄市長時，直言是「假議題」；行政院副院長陳其邁今天說，他認為韓國瑜不可能辭市長。

總統蔡英文、陳其邁今天出席「2019台北金融科技展」開幕典禮，對於韓國瑜認為選前辭市長是假議題，陳其邁回應，韓國瑜講話真真假假，常常講話不算話，又沒有白紙黑字，有時候他也很難區分哪個是真的、哪個是假的，聽聽就好，但「我也覺得他不可能辭市長」。

媒體關注韓國瑜妻子李佳芬家族被爆出涉嫌濫權採砂石牟利一事，蔡總統表示，並不清楚這件事情，當事人應該做適度說明。

陳其邁說，詳細情況他不是很清楚，但過去盜採砂石常常與黑道、地方派系有關，具體個案不是很清楚，如果事情涉及總統參選人本人或家屬，可能說清楚對他們比較好，沒有的話說清楚，有的話可以就疑點做出釐清。

至於韓國瑜公布讓台灣國際接軌的第三支箭，要讓45歲以下的軍公教警消可以出國進修，只要申請到學校就讀，政府就會想辦法幫忙。

蔡總統受訪指出，軍公教進修不論在國內或國外都已有制度實施，包括高雄市政府也有；政府鼓勵軍公教持續進修，如果有這個願望，現在的機制應該可以提供足夠協助，不足之處也會檢討。（編輯：張良知）1081129