總統：肯定警察維持治安努力 將汰換無線電及警車

（中央社記者劉建邦台北29日電）總統蔡英文今天出席警政署署務會報時致詞時說，肯定警察平時維持治安的努力，將汰換警用無線電及警車，也希望警政署持續提升第一線員警的教育訓練，並提供情境訓練。

蔡總統與內政部長徐國勇下午出席警政署年終署務會報，並頒發維護治安工作獎勵金給全國各警察機關代表，慰勉、肯定警察平時維護治安辛勞。

總統致詞時說，警察近期在打擊犯罪有讓民眾印象深刻案例，像日前發生在高雄市直播主暴力事件，警政署長陳家欽南下坐鎮後，嫌犯隨即遭逮捕，意味警察不是省油的燈。

蔡總統表示，肯定每一名警察平時努力維護治安，因此政府必須加碼照顧警察福利，像是推動更換警察制服、興建警消社會住宅、提供醫療照顧等，接下來是汰換警用無線電及老舊警用汽機車。

總統指出，已編列新台幣38億元預算，5年內將汰換警用無線電，並投入17億元預算，補助地方政府汰換警用汽機車。

蔡總統說，政府在改善警察硬體設備外，也希望警政署持續提升教育訓練，最重要是提供基層員警的情境及戰術訓練，才能讓員警遇到緊急狀況下保護民眾，並減少執勤風險。

總統表示，明年選舉將屆，警方應維護選舉期間的公平、公正外，也要保護各黨派參選人的安全等勤務，希望繼續全力以赴，此外，也要防範賄選、選舉賭盤及假訊息危害台灣選舉，希望讓投票前平安、投票日平順、開票後平穩。（編輯：張銘坤）1081129