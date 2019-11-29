郭柯宋合體受矚目 宋楚瑜：大咖都可以合作

（中央社記者郭建伸台北29日電）外界關注「宋郭柯」三人合作動向，明天三人將在總統登記後首度同台，替郭家軍立委參選人李縉穎站台。宋楚瑜今天受訪說，大咖都可以合作，未來不排除繼續跟郭台銘合體。

親民黨總統參選人宋楚瑜今天晚上在17直播與資深媒體人黃光芹對談，並於會後接受媒體訪問。

談及明天為無黨籍新北市立委第10選區（土城、三峽）立委參選人李縉穎站台，「宋郭柯」將同台造勢，宋楚瑜表示，這是好事情，強調這是「第二個選擇」最好的機會，讓外界知道彼此可以整合。

宋楚瑜直言，彼此整合不僅是替優秀的立委參選人加油，更重要的是，讓大家曉得，他們這幾位大咖都可以合作，提出對未來想法，讓人民有公正的選擇，這是台灣民主的驕傲。

媒體追問日後是否常會跟鴻海集團創辦人郭台銘合體？宋楚瑜說，大家都有不同時段，他不排除這樣的可能，但笑說嚴格講起來，「我才是候選人」。

此外，時代力量立委黃國昌今天舉行記者會指控，韓國瑜夫人李佳芬的家族，過去在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石，並出示一份台灣省政府公文，公文上有當時省長宋楚瑜署名，也引發外界好奇。

宋楚瑜表示，他一直到今天外界討論時才得知此事，因為政府分工分層負責，雖然公文是以他的名義發出，但其實是代為行文；他當時關心關濫採砂石問題，此案是與更新老舊堤防有關，省府曾對此表示意見，也認為要去做，至於後續撥款、土地問題則與經濟部較有關聯。

宋楚瑜說，選舉就是檢驗的時機，他認為就由司法單位勿枉勿縱檢討。（編輯：鄭雪文）1081129