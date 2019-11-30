張善政重申設觀光部 靠內涵讓政府體系重視

國民黨副總統參選人張善政（右）30日上午到台南市永康區出席南台灣觀光產業發展救亡圖存研討會，向其他與會者握手致意。中央社記者楊思瑞攝 108年11月30日

（中央社記者楊思瑞/黃慧敏30日綜合報導）國民黨副總統參選人張善政今天出席南台灣觀光產業發展救亡圖存研討會時再度重申，現在觀光靠的是內涵，應把交通部觀光局層級拉高為行政院直屬的觀光部，讓政府體系重視觀光。

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團上午在台南市永康區舉辦研討會，邀請觀光產業及相關業者與會座談，並由張善政帶領國政顧問團成員進行政策宣示。

張善政致詞時表示，國政顧問團這次提出的政策中，觀光政策與民進黨提出的相差最多。因為觀光產業主管機關觀光局是在交通部底下，但台灣現在道路很方便，要去哪裡玩，交通已不是最重要因素。

張善政指出，現在觀光靠的是內涵，但包括文化、宗教等各面向都不是由交通部主管。民進黨政府主張在行政院成立跨部會會議統籌即可。但如果真的有用，那這幾年觀光早就被救起來了。

他強調，只有從體制上改變，把交通部觀光局拉到行政院底下成為直屬的觀光部，才能讓整個政府體系重視觀光。

此外，總統韓國瑜金門後援會稍早在金城鎮金城公車站旁成立，後援會發言人林芳旋表示，只要認同韓國瑜理念，歡迎泡茶開講。（編輯：洪學廣）1081130