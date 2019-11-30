蔡總統：洪慈庸守護國軍 照顧下一代及在地產業

（中央社記者趙麗妍台中30日電）總統蔡英文今天表示，無黨籍立委洪慈庸守護國防的法案，處理國軍的陳情案，洪慈庸有了小孩知道如何照顧下一代，也會照顧台中在地產業，未來台中一定是台灣發展最重要的地方。

蔡總統今天晚上出席洪慈庸競選總部成立大會，蔡總統提出了未來4年，除要拚經濟，長照、幼托政策加碼，持續讓國家安全。

蔡總統也肯定洪慈庸3年多來的表現。蔡總統指出，洪慈庸雖然說話雖輕柔，但為了台灣，為了下一代，很堅定、很堅持；洪慈庸對國軍很照顧，國軍陳情的案件都有處理，國防的法案有洪慈庸幫忙守住、支持。

競選總部成立大會上，洪慈庸的女兒也到場，蔡總統說，洪慈庸更知道如何照顧下一代，將來國家的政策、法案，一定對小孩更好。

產業發展部分，蔡總統說，台中的發展越來越好，機械、航太、國際機場再升級，台中為未來做準備的工作已經開始了，洪慈庸會照顧在地的產業。

洪慈庸指出，許多支持者捐款給她，支持年輕人走這條艱苦的路，為了下一代她會更堅持；台灣的民主自由得來不易，投錯票台灣很可能成下一個香港，呼籲選民慎選，總統要支持會說、會做、會實現承諾的蔡總統，保護台灣這個家，是大家的責任。

蔡總統呼籲，這次選舉，總統勝選、國會要過半，透過投票讓世界看見台灣保護國家主權、守護民主自由的決心，要有最堅強的團隊在台中，8席立委要全部上壘，政黨票要投給民主進步黨。（編輯：謝雅竹）1081130