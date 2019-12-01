郭台銘拋兩大兩小說 柯文哲：三黨不過半才關鍵

（中央社記者蘇木春台中1日電）鴻海創辦人郭台銘認為國會最好組成是兩大黨兩小黨，台北市長柯文哲今天接受媒體聯訪回應，若第三勢力在「小藍小綠」打轉，會重複失敗經驗，三黨不過半才是台灣歷史轉折關鍵。

柯文哲今天到台中為民眾黨台中市第5選區（北屯、北區）立委參選人謝文卿助選，針對郭台銘日前表示國會最好的組成是兩大黨兩小黨，柯文哲會前接受媒體聯訪表示，每個人都有各自最大利益，合起來才是國家最大利益。

柯文哲解釋，站在郭台銘立場，郭台銘支持民眾黨，也支持親民黨，事實上也跟國民黨主席吳敦義見過面，當然是想發揮最大影響力。

柯文哲說，自己就整個台灣政治現實與歷史眼光來看，其實現階段單一選區兩票制，第三勢力要出頭不太容易，特別從過去20幾年歷史來看，新黨、親民黨、台聯甚至到時代力量，都是一個個興起又掉下去。

他指出，如果所謂第三勢力，在「小藍小綠」打轉的話，很顯然會重複過去失敗經驗，因此民眾黨高舉國家治理這個口號，不要再陷入統獨泥淖。

柯文哲強調，能夠三黨不過半、台灣重開機，這恐怕才是2020年台灣整個歷史轉折一個很重要的關鍵，每個人都有自己的看法，滿正常的。

至於郭台銘幕僚均列入民眾黨與親民黨不分區名單，柯文哲說，當時郭台銘給他7人名單，內部討論完後，當然是選對於黨最適合選擇，很多人也都有提供推薦名單，對民眾黨來說，不會把人選純粹當作郭台銘的人，而是郭台銘推薦的人。

柯文哲提到，民眾黨不分區名單第3名的高虹安對民眾黨來說是女性、科技人，也在大企業做過事，符合產業專業需要。他強調，到現在為止，每個人都做認為最該做的事，相信合起來還是台灣整個社會的最大利益。（編輯：洪學廣/李亨山）1081201