拚國民黨整合 李四川訪王金平請益理念

（中央社記者王淑芬高雄2日電）總統選戰激烈，國民黨為黨內整合努力，高雄市副市長李四川表示，確曾拜訪前立法院長王金平，有關王提「還未看到理念相同的跡象」，李四川說「原則上希望達到他該有的感覺」。

李四川今天接受中央社記者電話採訪，有關媒體報導他日前拜訪王金平，力拚達成國民黨整合的最後一哩路，李四川做上述的表示。

李四川指出，王金平是前輩、老長官，在黨內的資歷都是重要的人物，他本應該去請益，希望黨內團結。

他說，和王金平見面聊了一些選舉的事，不管韓國瑜或是國民黨都需王金平幫忙。媒體報導王金平有建議去見一些人的事，李四川未說明該去是哪些人，不過他表示，是重要的人士就會去拜託。

王金平曾於日前回應媒體採訪有關是否會為韓國瑜站台，他當時說，只要韓國瑜理念與他相符，又能夠力行「不二中道」，沒有不幫忙站台的理由；但目前還未看到理念相同的跡象。

對於王金平「還未看到理念相同的跡象」的說法，李四川表示，有關王金平講的狀況會再請教，「原則上希望達到他該有的感覺」；最起碼王金平給了指點就代表有善意。

高市議會副議長陸淑美昨天於立委參選人黃韻涵的造勢活動上表示，會努力盼最後促成王金平、鴻海創辦人郭台銘大團結來站台。李四川被問到是否會尋求郭台銘一起大團結，他說「那是大人的事」。（編輯：謝雅竹）1081202