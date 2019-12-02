與郭台銘意見不一樣 柯文哲：仍可談合作

（中央社記者梁珮綺台北2日電）台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘在幼兒政策、國會組成上意見不一樣，柯文哲今天說，他與郭個性強烈，意見會完全一樣才是怪事，而2人仍可談合作，如皆追求國家效率、國家治理。

柯文哲上午出席翡翠原水管工程開挖進洞儀式，接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲說，少子化在台灣確實是大問題，「0-6歲國家養」政策可行，但細節要講清楚，尤其他是實際執政者，是否排富、財源以及政策引導作用都要納入考慮，「方向大家都沒問題，問題是執行，台灣最大的問題是執行力」。

國會組成部分，柯文哲認為，郭台銘幕僚各自在親民黨、民眾黨列不分區立委，且支持國民黨某區域立委，「以他（指郭台銘）的立場，他講的都對」。

柯文哲重申，超越藍綠不是消滅藍綠，而是讓藍綠在社會和諧生存，「硬是要把敵人幹掉，成本還是太高」，他說，台灣社會不能共融，只會更混亂而已。

因此，儘管雙方意見分歧，仍可合作，柯文哲說，雙方在可合作的地方合作，不行的話就各做各的，這是新的政治思維，「不同於藍綠過去，同一黨的不管你做什麼壞事我都要cover你，不同黨的不管你做什麼好事我都要反對你」。

柯文哲說，如現在的副市長黃珊珊是親民黨、副市長蔡炳坤曾是前台中市長胡志強的副市長、副市長彭振聲在秘書長陳菊任高雄市長時擔任處長，「我們這裡面有親民黨、國民黨、民進黨，大家還是都可以合作、做事情」。

至於與郭台銘還有哪方面能持續合作，柯文哲說，追求國家效率與國家治理，以及2人還有共同支持新北市第10選區（土城、三峽）立委參選人李縉穎。（編輯：張銘坤）1081202