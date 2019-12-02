內政部：港人申請來台居留 人數成長2成

內政部次長陳宗彥（圖）2日在立法院內政委員會備詢時表示，今年港人申請居留有2成成長，統計到10月止，申請居留4633人、許可4352人，申請定居的則有1231人、許可1189人。中央社記者施宗暉攝 108年12月2日

（中央社記者陳俊華台北2日電）香港反送中事件後，港人申請來台居留人數大增。內政部次長陳宗彥今天說，今年港人申請居留有2成成長，統計到10月止，申請居留4633人、許可4352人，申請定居的則有1231人、許可1189人。

立法院內政委員會今天審查國籍法部分條文修正草案，邀請內政部次長陳宗彥列席。

國民黨立委許毓仁質詢時問，香港最近紛紛擾擾，部分港人有意願來台居住，他問今年有多少港人來台申請居住？投資門檻新台幣600萬元，是要透過什麼方式才能來台？他也認為，600萬元門檻非常低，「會不會太寬鬆？」

陳宗彥答詢時說，這幾年香港申請來台定居或移民都有穩定成長，居留有2成的成長；統計1月到10月申請居留的港人有4633人、許可4352人，申請定居的則有1231人、許可1189人；絕大部分是來台就學的學生，留在台灣繼續工作的比例相對較高。

陳宗彥也說，這部分要提出申請後，由經濟部投資審議委員會審議，是要設立公司或投資，在台置產不行；香港過去情勢穩定，跟中國不同，但現在香港情勢轉變，會再跟陸委會等部會研商，過去所立的這些要件，是否要適度檢討。

據內政部移民署香港澳門居民申請在台灣地區居留送件須知規定，在台灣地區有新台幣600萬元以上之投資，經中央目的事業主管機關審查通過者，可申請居留。

另外，民進黨立委張宏陸問，如果有台灣人設籍在中國，但持中華民國護照回台，政府查得出來嗎？陳宗彥說，「查不出來」，但設籍跟拿中國護照是兩回事，只要拿護照就查得出來，設籍要查證有一定的難度，但如果查出真的有設籍，也會撤銷中華民國戶籍。

張宏陸追問，如果是台灣人同時持有中華人民共和國護照，但是都以台灣護照出入境，這樣查得出來嗎？陳宗彥說，如果拿中華人民共和國護照，雖然入境是用中華民國護照，但過去可能有使用中國護照的旅行軌跡，有管道可以查證，政府就可以撤銷中華民國護照。（編輯：蘇志宗）1081202