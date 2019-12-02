獨派籲速通過反滲透法 前國防部長揭中共邀赴陸

（中央社記者范正祥台北2日電）前國防部長蔡明憲今天表示，2008年5月卸任後，隔年年初，中國國台辦就曾透過台商朋友，想邀請他到對岸參加國際會議，並示意會有中國領導人接見，被他拒絕，「從2008年到現在，我沒有接受任何統戰的邀請。」

民進黨立法院黨團提出反滲透法草案，11月29日在立法院會順利逕付二讀。台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、台灣教授協會會長賴振昌、台灣社社長張葉森等人今天在立法院共同召開「反滲透、反統戰、反共諜」記者會，呼籲重視中國統戰、滲透與共諜問題，表達本土社團立場期盼儘速通過反滲透法。

曾任國防部長的蔡明憲在記者會指出，中國滲透無孔不入。以最近引發議論的王立強事件為例，重點不是間諜案真假，而是中國的大戰略、對台統戰目的何在。

談及中國統戰，蔡明憲以己身經驗透露，2008年5月卸任國防部長以後，隔年年初，中國國台辦就曾透過台商朋友，想邀請他到對岸參加國際會議，並示意會有中國領導人接見，被他拒絕，「從2008年到現在，我沒有接受任何統戰的邀請。」

出席記者會的張旭成指出，自己50年來研究中共，深知中共近幾年對台策略，包括加強聯繫認同「兩岸同屬一中」的政黨、團體、個人，反制民進黨政府。他呼籲提高警覺，不應成為中共對台統戰的「買辦」、淪為聽從境外勢力的「尾巴黨」。

張旭成表示，選戰進入倒數，中共最後奧步非常厲害，就是開賭盤準備花新台幣，影響選民態度；中共對台統戰策略認為「買台灣比打台灣更簡單」。

曾任台灣團結聯盟立委的賴振昌指出，反滲透、反統戰、反共諜三者是「一體三面」，因為統戰是中國對台的目的、滲透是中國採取的方法，共諜則是執行人，「台灣面對中國統戰、滲透最大的危機，是台灣裡面有一部分的人竟與中國唱和。」

張葉森形容，滲透、統戰就像「病毒」，也像「白蟻」，會危害台灣的健康和發展。（編輯：紀淑芳）1081202