侯友宜未接主委 李乾龍任韓國瑜新北競總總幹事

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北2日電）在新北市長侯友宜仍未表態是否接任中國國民黨總統參選人韓國瑜新北市競選總部主任委員情況下，國民黨新北市黨部主委李乾龍今天先扛下競總總幹事，操盤新北選戰。

李乾龍10月7日表示，不論侯友宜是否擔任韓國瑜新北競總主委，這位子會一直虛位以待。

國民黨新北市黨部舉行競總成立大會籌備會議，在前國民黨主席吳伯雄授旗下，李乾龍接競總總幹事，會中確定韓國瑜新北競總成立大會8日下午2時在新北板橋區舉辦。

吳伯雄表示，他認識侯友宜很多年，過去曾共事，侯友宜是有情有義的男子漢，只是在等最佳時機出手，接下新北輔選工作。

李乾龍說，如果選舉輸掉，真的面臨滅黨危機。他有信心立法委員選舉一定「全壘打」，韓國瑜一定當選。

侯友宜仍未鬆口是否接韓國瑜新北競總主委，但昨天稱要幫韓國瑜說話，鼓勵韓國瑜「男子漢就是要勇敢往前走、拚下去」。

記者今天追問侯友宜，為何要特別說「勇敢」，是否有寓意或期許。

侯友宜表示，台灣每次選舉有太多衝突與對立，造成無法彌補的傷痕，影響未來團結往前走的力量。他鼓勵韓國瑜與其他參選人，面對所有挫折與困難都要勇敢承擔、勇往直前。

他說，希望選舉過程減少口水、批判，大家同心協力往前走，「中華民國一定要團結，我們都要愛台灣」。（編輯：李明宗）1081202