青年團體辦論壇 邀蔡韓宋回應訴求

（中央社記者劉冠廷台北3日電）由台灣青年民主協會主辦的「青聽我們說—2020總統大選青年論壇」，將在4日舉行，台灣青年民主協會理事長林彥廷今天說，很高興3位參選人都答應出席，期待能明確、直接回應青年團體訴求。

由台灣青年民主協會主辦、38所大專校院學生會共同舉辦「青聽我們說—2020總統大選青年論壇」，將於4日舉行，民進黨總統參選人蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜、親民黨總統參選人宋楚瑜都會出席。

台灣青年民主協會等青年團體今天在立法院召開記者會，提前公布18題將會出現在論壇的提問，呼籲參選人做足準備，不要只有口號式的回應。林彥廷表示，很高興3位參選人都答應出席，但這並不代表就此證明參選人重視青年，事實上過去各參選人也都有參與過政黨辦理以青年為主題的活動，卻鮮少看到對青年所關注的議題、提出的訴求具體回覆。

林彥廷說，青年論壇首先將先由總統參選人進行15分鐘的申論，接著會進行青年團體提問，邀請了台灣青年民主協會、台灣學生聯合會等6個青年團體，提出18個問題，涵蓋性別、勞動、假新聞、原住民族、氣候行動、學生權益等面向，現場將抽出6題向參選人提問。期待各參選人能提前充分準備，明確、直接回應青年團體訴求。（編輯：張均懋）1081203