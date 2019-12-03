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美助卿指不稱台灣是國家 外交部：不必過度解讀

最新更新：2019/12/03 13:11

（中央社記者顧荃台北3日電）美國國務院亞太助卿史達偉說「不會稱台灣為國家」。外交部今天表示，有掌握情形，會和美方溝通，了解有沒有進一步意思；台美關係緊密友好，不認為這是美方釋出警訊，不需過度解讀。

聯合報報導，美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）2日出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）活動時表示，美方信守台灣關係法與美中三公報，且不稱台灣為國家。

外交部發言人歐江安上午在外交部例行記者會，面對媒體詢問時表示，外交部有掌握情形，會透過管道和美方溝通，了解有沒有進一步意思。

歐江安表示，台美關係緊密友好，自川普政府上任後，美方已多次重申「台灣關係法」及「六項保證」履行對台灣的安全承諾。美方也已五度對台軍售，充分反映美國對台灣的一貫堅定支持。

歐江安說，史達偉對台灣友好，此外美國政府高層如副總統彭斯（Mike Pence）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）均曾公開肯定台灣民主自由對國際社會的貢獻。

她說，中華民國台灣是主權獨立國家，民主、自由、人權及法治發展等成就，也獲得理念相近國家及國際社會的高度肯定。

歐江安表示，台美互信深厚，關係是前所未有的密切友好，不認為這是對台美釋出任何警訊，外界不需過度解讀。史達偉的發言是美國既定政策，是在現有架構下講這句話，並沒有新的意思。將秉持互信、互惠及互利的原則，在良好互動基礎上，以穩健務實的態度與美方深化全面性的台美合作夥伴關係。（編輯：謝佳珍）1081203

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