曾與楊蕙如合照 徐國勇：不必看圖說故事

（中央社記者顧荃台北4日電）「卡神」楊蕙如及友人去年涉嫌在網上侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，內政部長徐國勇被發現曾與楊蕙如合照。徐國勇今天表示，政治人物常跟很多人合照，不用看圖說故事。

去年9月燕子颱風重創日本關西機場，網路論壇PTT瘋傳大阪辦事處未提供台灣人妥善協助的文章，大阪辦事處飽受抨擊，時任駐大阪辦事處處長蘇啓誠去年9月13日在寓所輕生。楊蕙如涉嫌指示蔡姓友人貼文批評大阪辦事處，日前遭台北地檢署依侮辱公署罪起訴。

徐國勇上午列席立法院內政委員會「境外勢力影響、操作、干預我國選舉現況分析與防制作為專題報告」，會前受訪時，媒體詢問是否有與楊蕙如合照。

徐國勇回應，他也跟很多國民黨人士、樁腳或委員都有合照，政治人物或公眾人物在宮廟等各種活動場合，會跟很多人拍照，這沒有什麼，用一張照片看圖說故事是沒有意義的。

媒體詢問，跟楊蕙如的合照是否是送謝長廷赴日本擔任駐日代表時拍的。徐國勇表示，謝長廷曾任行政院長，他當時是立委，去歡送謝長廷到日本很正常。這張照片他在網路上有看到，真的沒有什麼印象，他已經3年多沒有出國，到機場都是視察非洲豬瘟或移民署相關單位，看到那張照片也想很久。

徐國勇說，他認識楊蕙如，台北市長柯文哲競選第一任市長時，他在電視台主持節目，有碰到楊蕙如而認識。但自從到行政院擔任發言人後就沒見過面，最後一次見到楊蕙如大概是3年多前。

另外，被問到政府是否有網軍，徐國勇表示，內政部沒有網軍預算，內政部沒有網軍，「找到內政部有網軍，我部長就下台。」（編輯：謝佳珍）1081204