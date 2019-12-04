稱藍營阻修法挨告 陳吉仲：防疫一秒也不能等

（中央社記者楊淑閔台北4日電）媒體報導國民黨立院黨團總召曾銘宗質疑農委會主委陳吉仲在臉書指國民黨阻擋防疫修法，已提告妨害名譽。陳吉仲今天說，防疫一秒也不能等，曾銘宗其實是告他背後所有台灣農民。

中時電子報今天以「誣指國民黨阻擋防疫法 曾銘宗怒告陳吉仲根本是抹黑」為題，報導陳吉仲在11月15日於臉書批評國民黨強硬阻擋「動物傳染病防治條例部分條文修正案」、「農產品生產及驗證管理法部分條文」，遭曾銘宗於11月22日提告妨害名譽。如今2案皆通過三讀，曾銘宗痛批，證明先前根本是在對國民黨抹黑。

對此，陳吉仲接受聯訪時表示，之前一個多月前，就在立法院經濟委員會的時候，所有政黨對前述2個經過委員會實質審查過的修法草案內容，是毫無疑義狀態下送出委員會，所以農委會認為應該會順利通過。

他指出，動傳條例修法事涉電子商務販售任何來自疫區國家檢疫物品時，政府都可以立刻處罰，因為防疫不只是10天、一個月不能等，一秒鐘也不能等，農委會只是把事實情況陳述出來。

他強調，「那如果國民黨，尤其是列不分區第一名的曾銘宗委員他要告我的話，他其實要告的是背後所有的台灣農民。我們（農委會）對於農民所有的權益、保護農民的決心是不會動搖的。」（編輯：張雅淨）1081204