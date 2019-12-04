綠委質疑政治獻金來源 馬辦：均依法申報

（中央社記者陳俊華、余祥台北4日電）民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天說，依法不能收受大陸、港澳政治獻金，退役中將羅文山收受中共政協委員的政治獻金，前總統馬英九應說清楚，2007年競選時是否收受羅文山的政治獻金。

馬英九辦公室表示，馬英九兩次競選總統所收受政治獻金，均依法據實向監察院申報，都屬於政府公開資訊，任何人如有質疑都可自行上網查詢。

退役陸軍中將羅文山涉嫌收受中共全國政協委員許智明政治獻金，台北地院判決2年半徒刑。判決指出，羅文山在民國97年、99年及101年間，共接受香港居民許智明等人共4筆、約1000萬元捐獻給黃埔四海同心會的政治獻金，助前總統馬英九連任。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋、立委劉世芳上午舉行「吳斯懷們？中共金援？」記者會。李俊俋說，中華黃埔四海同心會就是黃埔軍校退役將領的聯合社團組織，為什麼會收受中共政協委員政治獻金；依台灣地區與大陸地區人民關係條例、政治獻金法，都不能收受來自中國、港澳地區的政治獻金。

李俊俋說，黃埔四海同心會支援的對象是馬英九，馬英九能否告訴大家，2007年競選時的政治獻金，有沒有來自羅文山的政治獻金，要不要把兩人關係說清楚。

劉世芳表示，為了證明國民黨的清白，希望國民黨清楚說明2007年到2014年間，是否收受羅文山所轉達中共政協委員許智明的政治獻金。

馬英九辦公室對此表示，民進黨每到選舉就利用中共來恐嚇台灣民眾，從修國安五法、中共代理人法，到近日反滲透法倉促修法，都是抹紅對手、打擊異己的一貫伎倆。馬英九的政治獻金早經司法單位嚴格檢視，民進黨的抹紅奧步，必被人民以選票唾棄。

馬英九辦公室反問，既然民進黨都知道，兩岸關係條例與政治獻金法都規定，不能收受來自大陸、港澳地區的政治獻金，又有何必要再於反滲透法中訂相關規定，這不正坐實了民進黨修法是為選舉操作。（編輯：謝佳珍）1081204