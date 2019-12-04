羅文嘉點名涉販毒 張瀚天：年少污點化前進動力

（中央社記者吳哲豪彰化4日電）民進黨秘書長羅文嘉指兩名國民黨彰化立委參選人分別涉販毒和殺人。遭點名的參選人張瀚天回應，彰化人溫和善良，大家都不想要歧視仇恨選舉文化，他會將年少時污點化為前進動力。

被指涉嫌殺人的蕭景田則表示，民進黨想不到其他招式，只能主打負面選戰，呼籲大家拿出民主風度和選立委的格局與高度。

民進黨今天下午在彰化縣召開行動中常會，民進黨秘書長羅文嘉批評，國民黨在彰化縣提名的立委參選人張瀚天和蕭景田，分別涉嫌販毒和殺人，呼籲大家用選票抵制這些染紅、染黑、涉毒參選人，證明彰化不是毒品、賭博、黑道的故鄉，找回彰化光榮感。

張瀚天接受媒體聯訪表示，彰化人善良、溫和，大家不會想要歧視和仇恨的選舉文化，自己也會將年少時的污點化為前進的動力，就像他推出的競選影片「污點篇」，將自己的過往赤裸攤開，讓選民檢視作為。

張瀚天指出，對手陣營從中央到地方持續窮追猛打，見獵心喜踩著「污點」不放，他也質疑像前二二八國家紀念館長楊振隆也曾犯下殺人罪，如果民進黨政府認為楊振隆是真心懺悔而委以重任，為什麼要以雙重標準對待自己這樣真心想服務社會的人。

蕭景田則透過助理回應，自宣布參選以來，從來不攻擊、不抹黑，但民進黨中央惡意攻訐國民黨的提名參選人，顯示民進黨想不到其他招式，只能主打負面選戰，呼籲大家拿出民主風度和選立委的格局與高度。

參選彰化縣第2選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）的張瀚天本名張明仁，25歲時曾因涉協助運販毒品入獄，服刑3年多因表現良好獲假釋。

至於在第4選區（大村鄉、員林市、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉、田中鎮、二水鄉）參選的蕭景田，則在1984年擔任彰化社頭鄉民代表會主席時，被指涉殺警奪槍案，被依殺人罪起訴，但法院改判蕭景田運送屍體罪。（編輯：洪學廣）1081204