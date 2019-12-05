黃國昌：什麼樣的人該留在國會 由選民決定

（中央社記者陳俊華台北5日電）台北市政府顧問蔡壁如今天說，立委黃國昌列時代力量不分區立委名單第4名，「絕對不會上」。黃國昌說，尊重蔡壁如的發言，什麼樣的人該留在國會中，完全由選民決定，他的問政表現交給選民評價。

蔡壁如上午接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」訪問時說，以目前民調來看，時代力量政黨支持度目前不到5%，黃國昌排在不分區第4名基本上不會上，呼籲選民不要浪費政黨票，時代力量的訴求可以交給民眾黨來實現。

黃國昌在立法院受訪時表示，尊重蔡壁如的發言，在台灣民主政治中，什麼樣的人應該在國會中，完全由選民做決定；以他在國會問政的表現，及面對2020國會選舉，時代力量很負責任地，一波波提出金融正義、司法正義、居住正義、親子正義等政見來向選民報告。

黃國昌說，站在時力立委、不分區被提名人的立場，他過去3年多的問政表現，希望真正落實公平正義，讓年輕人看的到未來，這都要交給選民評價，他也會努力盡可能跟選民說明清楚，爭取大家認同。

時代力量秘書長吳佩芸也在臉書發文表示，跳脫藍綠不難，就事論事而已，「不要出口就抹人藍綠」；政黨該做的，是以具體的表現和實際的政見，來爭取民意的支持，而不是傲慢地指揮人民如何投票。

吳佩芸說，時代力量會依照既有的步調，繼續理性問政和深耕政策，來爭取台灣人民的支持；希望所有政黨都在這個基礎上，一起為台灣打造更優質的公共討論環境。（編輯：蘇志宗）1081205