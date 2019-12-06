台灣基進贈匾給韓國瑜遭驅離 警：活動未申請

（中央社記者陳朝福高雄6日電）台灣基進今天到國民黨總統參選人韓國瑜高雄競選總部送匾額「無恥近乎神勇」，遭警方舉牌後離去，基進不滿警方10分鐘內連舉3次牌；警方表示，活動未經合法申請，依法行政。

台灣基進日前發文批評韓國瑜「無恥」，韓國瑜競辦提告公然侮辱、意圖使人不當選，但台灣基進因遲未收到傳票，今天前往韓國瑜競總送上「無恥近乎神勇」匾額。

台灣基進多名成員抵達韓國瑜競總時，轄區高雄市警察局三民第一分局已部署多名警力警戒，台灣基進成員無法靠近韓國瑜競總，只好隔著馬路發言，隨後遭警方依違反集遊法舉牌3次後才離去，並不滿警方不到10分鐘即連舉3次牌。

高雄市警察局三民第一分局長郭俊廷接受中央社訪問時說，這項活動未經合法申請，且活動地點是總統參選人競選總部，屬維安重點區域，加上為維護雙方安全和現場交通，依法行政舉牌。至於是否依違反集遊法裁處，將報請檢察官認定。

對於類似活動，高雄市警察局也已指示堅守憲法保障人民集體行動方式和平表達意見與言論自由立場，一貫秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則。（編輯：洪學廣）1081206