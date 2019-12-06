卓榮泰：民進黨最重要目標 保住現任立委席次

民進黨主席卓榮泰（右）6日傍晚陪同黨籍立委參選人鄭寶清到桃園市同安黃昏市場掃街拜票，爭取選民支持，卓榮泰談到，「保住現任的國會議員席次」是民進黨現今最重要的目標。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年12月6日

（中央社記者邱俊欽桃園6日電）民主進步黨主席卓榮泰今天傍晚陪同黨籍立委參選人鄭寶清在黃昏市場掃街拜票，他強調現任立委就是衛冕者，「保住現任的國會議員席次」是民進黨現今最重要的目標。

選戰進入短兵相接的時刻，卓榮泰風塵僕僕，下午分別前往龍潭區、桃園區，陪同黨籍立委參選人蔣絜安及鄭寶清造勢，爭取選民支持。卓榮泰傍晚陪同鄭寶清前往桃園市同安黃昏市場掃街拜票，受到支持者熱情歡迎。

卓榮泰表示，今天天氣雖然不怎麼好，但是選舉的溫度卻持續加溫，尤其來到民進黨執政非常有成效的桃園市，更感受到選民的熱情。

卓榮泰說，地方執政要成功也要中央的配合，而國會議員更是最佳橋梁，鄭寶清多年來扮演最佳國會議員的角色，也是支援桃園市長鄭文燦推動地方建設中最需要的角色。

他指出，「保住現任的國會議員席次」是民進黨現今最重要的目標，因為現任立委具有衛冕者角色，黨中央也一定會盡全力保住鄭寶清這一席，並且在最後一個月的時間中，握住每一雙手，把熱情感染出去，爭取最後勝選。（編輯：卞金峰）1081206