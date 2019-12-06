全教總質疑年改仍提早破產 林萬億：誤導視聽

（中央社記者顧荃台北6日電）全教總質疑，年改後教育人員基金21年後就會用完，提早10年用罄。行政院政務委員兼總統府國家年金改革委員會執行長林萬億今天表示，這是片面引用數字，誤導視聽。

TVBS報導，全國教師工會總聯合會質疑，蔡政府承諾年金改革後30年不破產，但按照政府最新精算報告，教育人員基金21年後，也就是民國129年將用完，提前了將近10年。

對此，林萬億透過新聞稿表示，全教總片面引用數字，誤導年金改革後的財務狀況。事實上，公教人員退撫基金的財務依照第七次精算報告，公務人員與教育人員部分，分別到141年、136年不會破產，並非如全教總所說的教育人員基金21年後就會用完。

另外，對於教師團體質疑「政府應負最後支付責任」實現可能性，林萬億指出，這些說法也是杞人憂天、誤導視聽，依公務人員退休撫卹基金管理條例規定，在收支平衡原則，及檢討調整繳費費率等前提下，政府負最後支付責任，絕無教師團體所言的擔心。

林萬億表示，對於年金改革功過的評論，各界有很多自相矛盾的說法，一方主張要把年金改革改回來，或是立即停止適用10年所得替代率減降的調整進度，卻又提不出解決年金基金財務問題的辦法，只是寄託於基金發大財的不切實際想像；另一方面又質疑年金財務會不會提前破產、對新進公教人員會不會不公平等。

林萬億說，如果軍公教年金不改革，如何能解決退撫基金破產問題、如何保證以後大家都領得到退休金，光靠政府負最後支付責任行得通嗎。擔心退休後領不到錢，卻又不願接受改革，這是全國人民必須看清楚的現況。（編輯：楊玫寧）1081206