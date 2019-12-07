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楊蕙如稱潘恒旭師父 張善政：有關係不等於網軍

最新更新：2019/12/07 17:57
對於「卡神」楊蕙如稱呼前高雄觀光局長潘恒旭「師父」，國民黨副總統參選人張善政（中）7日表示，楊潘兩人雖有交情，但不能把跟楊蕙如有關係的人都當成網軍。（中央社檔案照片）
對於「卡神」楊蕙如稱呼前高雄觀光局長潘恒旭「師父」，國民黨副總統參選人張善政（中）7日表示，楊潘兩人雖有交情，但不能把跟楊蕙如有關係的人都當成網軍。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）國民黨副總統參選人張善政今天為黨籍立委參選人站台，關於「卡神」楊蕙如稱呼前高雄觀光局長潘恒旭「師父」，張善政說，雖有交情，但不能把跟楊蕙如有關係的人都當成網軍。

中國國民黨副總統參選人張善政今天到彰化為黨籍立委參選人張瀚天、柯呈枋站台，張善政首站來到彰化芬園鄉古早雞休閒農場，緊接著前往鹿港鎮拜訪金雕大師鄭應諧以及參觀鹿港水五金精品館。

媒體詢問「卡神」楊蕙如事件看法，張善政回應，民進黨再切割楊蕙如也沒有用，楊蕙如退黨也來不及，因為遺憾的事情已經發生了，所以補破網也沒有用，對手壞事做太多，如果不這樣做，恐怕他們贏不了，自己不敢期待太多，只期望民眾能看清楚。

不過，楊蕙如也稱呼前高雄市觀光局長潘恒旭「師父」，張善政指出，潘恒旭雖然和楊蕙如有20年交情，但沒有做網軍，不能說跟楊蕙如有關係的人都是網軍。

張善政在參觀完休閒農場後，馬不停蹄前往鹿港鎮拜訪金雕大師鄭應諧，還將前往彰化市立體育館為ABL東南亞職業籃球聯賽台灣寶島夢想家的比賽開球。

此外，張善政稍早在桃園市輔選中國國民黨立法委員參選人時說，民進黨過去執政3年多年，一例一休、沒收公投與能源政策等都很糟，一定要下架。（編輯：洪學廣/吳協昌）1081207

東南亞職業籃球聯賽（ABL）7日在彰化縣立體育館登場，由台灣寶島夢想家對上台北富邦勇士，上演「台灣內戰」，國民黨副總統參選人張善政（中持球者）應邀出席，為比賽開球。中央社記者吳哲豪彰化攝　108年12月7日
東南亞職業籃球聯賽（ABL）7日在彰化縣立體育館登場，由台灣寶島夢想家對上台北富邦勇士，上演「台灣內戰」，國民黨副總統參選人張善政（中持球者）應邀出席，為比賽開球。中央社記者吳哲豪彰化攝　108年12月7日
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