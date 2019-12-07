羅文嘉游錫堃桃園輔選 呼籲別讓台灣變香港

民進黨秘書長羅文嘉（前左）7日為黨籍桃園市立委參選人黃世杰（右）輔選時指出，2020大選是關鍵一戰，一定要讓「小英連任、國會過半」，才能讓政策推行順利，讓台灣民主可以延續、自由獲得保障。（黃世杰競選總部提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年12月7日

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）民主進步黨秘書長羅文嘉、前行政院長游錫堃及桃園市長鄭文燦今天在桃園市輔選說，這次選舉不是在跟中國國民黨競爭，而是為了不讓台灣變成今日香港的關鍵之戰。

羅文嘉表示，國民黨很可怕，中國共產黨更可怕，民進黨總統參選人蔡英文及副總統參選人賴清德才是讓台灣安全的選擇，一定要讓「小英連任、國會過半」，才能順利推政策，延續、保障台灣民主與自由。

游錫堃說，台灣正面對非常多挑戰與機會，現在中美貿易戰，中國對內壓迫西藏、新疆，香港送中條例引發反送中運動，中國霸權崛起後也對外滲透，如果讓親中勢力當選，以中國強勢，台灣恐怕不保。

游錫堃以香港為例說，香港上一代沒做好守護民主自由工作，才有反送中事件發生；這一代台灣人要做好守護民主、進步職責，才不會讓下一代像今日香港。

鄭文燦表示，立法院需要年輕、專業立法委員，民進黨在桃園提名或禮讓的人選都是最優秀人才，呼籲鄉親全力支持。（編輯：李明宗）1081207