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盧秀燕：每天和顏寬恒槓中央 力擋中火增設機組

最新更新：2019/12/07 19:26
尋求連任的國民黨籍台中市第2選區立委顏寬恒（前右）7日在烏日區成立競選總部，台中市長盧秀燕（前左）到場站台，送上「好彩頭」力挺。（顏寬恒競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真　108年12月7日
尋求連任的國民黨籍台中市第2選區立委顏寬恒（前右）7日在烏日區成立競選總部，台中市長盧秀燕（前左）到場站台，送上「好彩頭」力挺。（顏寬恒競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真　108年12月7日

（中央社記者蘇木春台中7日電）國民黨籍台中市立委顏寬恒今天成立競選總部，台中市長盧秀燕也到場力挺，盧秀燕說，她跟顏寬恒每天跟中央對槓，力擋中火增設機組，呼籲讓顏寬恒連任，聯手顧好空氣品質。

尋求連任的台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區）立委參選人顏寬恒，今天在烏日區成立競選總部，盧秀燕與大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委沈智慧等人，及當地民意代表都到場力挺。

盧秀燕致詞表示，她跟顏寬恒每天跟中央對槓，力擋台中火力發電廠增設機組，台中天空已漸漸看不到污染，顏寬恒擔任立委已經為地方爭取新台幣數百億元的預算經費，未來也將與顏寬恒及其他台中市立委在中央連線，聯手顧好空氣品質。

顏清標說，顏寬恒在烏日地區爭取許多建設，但前兩次立委選舉在烏日得票都不太理想，呼籲大家從現在開始努力催票，讓顏寬恒未來在立法院能夠更大聲、更有力為民眾爭取建設。

顏寬恒表示，烏日區是台中市容易淹水的低窪地區，過去居民常為水患所苦，當年行政院編列6年600億治水防洪預算，他就爭取流經烏日的河川全部整治，現在已很少出現淹水情形，呼籲大家再給自己服務機會。（編輯：洪學廣）1081207

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